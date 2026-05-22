La tarde del último jueves, los restos del turista Matthew Cameron Paton, fueron recuperados de un barranco ubicado en el Camino Inca hacia la antigua ciudad inca de Machu Picchu.

La información fue confirmada a Correo por el general PNP Virgilio Velasquez, quien citó que las labores de búsqueda y rescate se complicaron debido a la geografía del lugar.

El mando policial mencionó que también emprenderán una investigación tras el hecho, ya que hay versiones que indicarían que el turista trató de sostenerse de una baranda, que habría colapsado, ocasionando la caída hacia la pendiente.

“Este lamentable acontecimiento trae a colación ciertas cosas, en este caso por qué la baranda se habría desprendido con tanta facilidad y cuánto tiempo habría tenido, esto servirá para que las autoridades y Cultura investiguen el hecho”, citó.

ANTES

El último miércoles, Matthew Cameron Paton (53) se hallaba recorriendo el último tramo del Camino Inca, y a 45 minutos aproximadamente de concluir el recorrido, habría tropezado, cayendo hacia una pendiente de aproximadamente 500 metros.

“El turista posiblemente resbaló cuando cruzaba un puente de madera, habría tratado de agarrarse de un pasamanos de madera que se rompió y terminó cayendo”, refirió a Correo el general PNP Virgilio Velasquez, jefe de la Región Policial Cusco.

El mando policial también señaló que equipos de rescate de distintas instituciones y de la Unidad de Salvamento y Rescate de la PNP se hallan trabajando en el lugar; sin embargo, las acciones se complicaron debido a lo pronunciada de la pendiente.