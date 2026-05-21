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En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, la Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo estratégico en la provincia de Ambo, región Huánuco, logrando la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Las Comadres de Ambo”, dedicada al microcomercialización de droga.

La intervención policial permitió la detención de dos presuntas integrantes de esta organización criminal en inmediaciones del mercado de Ambo, tras realizarse labores de inteligencia y seguimiento policial.

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron 2 kilos 122 gramos de pasta básica de cocaína (PBC), así como un teléfono celular que habría sido utilizado para las actividades ilícitas.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

La droga decomisada y las especies incautadas fueron puestas a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, con conocimiento del Ministerio Público.

La Policía Nacional del Perú informó que continuará ejecutando operativos estratégicos para combatir el tráfico ilícito de drogas y enfrentar a las organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana en la región y el país.