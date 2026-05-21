El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la habilitación de siete locales de votación en seis países de Medio Oriente para garantizar el sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en esa región durante la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Los centros de votación estarán ubicados en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar , permitiendo que los connacionales puedan participar con normalidad en los comicios presidenciales.

La Cancillería también informó que realizó cambios en la ubicación de 19 locales de votación en el extranjero con el objetivo de optimizar la distribución de mesas y corregir inconvenientes logísticos detectados en la primera vuelta. Con estas modificaciones, operarán un total de 218 locales de sufragio a nivel mundial.

El ajuste responde al incremento de participación registrado en las elecciones del pasado 12 de abril, cuando más de 411 mil peruanos residentes en el exterior acudieron a votar, equivalente al 33.9 % del padrón electoral internacional. La cifra supera ampliamente el 22.8 % alcanzado en los comicios generales de 2021.

Según el balance de la Cancillería, Europa registró el mayor nivel de participación con 41.7 %, mientras que América alcanzó el 30.3 %. En Asia, la concurrencia electoral subió a 23.9 % y en África a 17.8 %, mostrando un crecimiento respecto al proceso anterior.

En Oceanía, en cambio, la participación electoral se mantuvo estable con un 33.2 %, una cifra similar al 33.4 % reportado durante las elecciones generales de 2021. La Cancillería exhortó a los ciudadanos peruanos en el extranjero a verificar sus centros de votación mediante los canales oficiales habilitados por el Estado.

#TuVotoCruzaFronteras | En esta Segunda Elección Presidencial 2026, la Cancillería habilitará locales en seis países de Medio Oriente y 218 en todo el mundo, buscando consolidar la tendencia al alza del voto exterior, que logró un histórico 33.9 % de participación en primera… pic.twitter.com/YQk9tO3wgh — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 20, 2026