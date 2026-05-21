Una inesperada escena se vivió en la reciente edición de Esto Es Guerra, luego de que Onelia Molina y Kevin Díaz se besaran como parte de un reto de actuación.

El momento llamó la atención de los presentes y desató comentarios en redes sociales por la cercanía entre ambos competidores.

Aunque al inicio la odontóloga se mostró incómoda con la dinámica, finalmente aceptó participar en la actuación junto a Kevin Díaz.

Fue el integrante del reality quien se acercó primero para concretar el beso frente a cámaras, mientras Katia Palma reaccionaba sorprendida desde la conducción del programa.

Tras el reto, Kevin Díaz minimizó la situación y aseguró: “Somos profesionales”. Por su parte, Onelia Molina respondió entre risas. Ninguno de los dos ha confirmado algún vínculo sentimental, pese a que en distintas ocasiones han sido vistos compartiendo actividades e incluso viajes.

El reality de competencia de América Televisión volvió a ubicarse entre los programas más vistos de la televisión nacional al registrar 19.2 y 20.6 puntos de rating en sus recientes emisiones.

El espacio logró superar ampliamente a otros programas de entretenimiento en señal abierta, mientras que uno de los momentos que más comentarios generó en redes sociales fue el reto de actuación protagonizado por Onelia Molina y Kevin Díaz.