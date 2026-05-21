La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que en los próximos días dará a conocer a los integrantes de su equipo técnico que participará en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones para este domingo 24 de mayo.

Durante una actividad proselitista en el distrito de Chorrillos, la lideresa fujimorista evitó revelar los nombres de los especialistas que representarán a su agrupación frente al equipo de Juntos por el Perú, señalando que la información se mantiene en reserva por estrategia de campaña.

Keiko Fujimori aseguró que el equipo técnico ya se encuentra preparado y destacó que está conformado por profesionales con experiencia. “El Perú va a conocer la experiencia que hay de parte de Fuerza Popular. Es una convocatoria amplia”, señaló ante la prensa.

Asimismo, informó que su agrupación impulsa la campaña “Defensores de la Democracia”, orientada a captar más de 100 mil personeros y voluntarios que supervisen el proceso electoral y la transparencia de las actas durante la segunda vuelta presidencial.

Sobre eventuales acuerdos políticos, Keiko Fujimori descartó alianzas formales con otras agrupaciones, aunque confirmó que existen conversaciones entre los virtuales congresistas electos de diversas bancadas, entre ellas Renovación Popular, con miras a garantizar consensos y gobernabilidad en el próximo Parlamento bicameral.

Respecto a la última encuesta de Ipsos, que le otorga 39 % de intención de voto frente al 35 % de Roberto Sánchez, la candidata indicó que recibe los resultados con prudencia debido a que considera que existe un escenario de empate técnico.