El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el mensaje recibido en algunos celulares sobre un presunto sismo de magnitud 8.7 y riesgo de tsunami en el litoral peruano no corresponde a una alerta oficial.
La institución emitió un comunicado este 20 de mayo para desmentir la información difundida en redes y dispositivos móviles.
Según precisó Indeci, los sismos no pueden predecirse y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) no está diseñado para emitir advertencias antes de que ocurra un movimiento telúrico.
“El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informa a la población que la alerta difundida en algunos celulares sobre un supuesto sismo de magnitud 8.7 y peligro inminente de tsunami en el litoral peruano es falsa”, indicó la entidad.
La situación generó preocupación luego de que la cuenta Asismet reportara en la red social X una “prueba del SISMATE” detectada en celulares de algunas provincias de Lima e Ica. En las capturas difundidas aparecían mensajes relacionados con un supuesto terremoto de gran magnitud y una alerta de tsunami.
Posteriormente, Asismet señaló que se trató de una “falsa alarma” y sostuvo que el sistema habría sido vulnerado.
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