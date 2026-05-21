El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el mensaje recibido en algunos celulares sobre un presunto sismo de magnitud 8.7 y riesgo de tsunami en el litoral peruano no corresponde a una alerta oficial.

La institución emitió un comunicado este 20 de mayo para desmentir la información difundida en redes y dispositivos móviles.

Según precisó Indeci, los sismos no pueden predecirse y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) no está diseñado para emitir advertencias antes de que ocurra un movimiento telúrico.

Indeci emitió un comunicado en el que preciso que la alarma era falsa, y recordó que el sistema no alerta sobre un temblor con anterioridad. Foto: X/Indeci

“El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informa a la población que la alerta difundida en algunos celulares sobre un supuesto sismo de magnitud 8.7 y peligro inminente de tsunami en el litoral peruano es falsa”, indicó la entidad.

La situación generó preocupación luego de que la cuenta Asismet reportara en la red social X una “prueba del SISMATE” detectada en celulares de algunas provincias de Lima e Ica. En las capturas difundidas aparecían mensajes relacionados con un supuesto terremoto de gran magnitud y una alerta de tsunami.

Posteriormente, Asismet señaló que se trató de una “falsa alarma” y sostuvo que el sistema habría sido vulnerado.

🚨Falsa alarma| un grupo de hackers "Defaceperux" vulneró el SISMATE. — ASISMET (@Asismet_IF) May 21, 2026