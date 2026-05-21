La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició el cierre temporal del paso a desnivel de la Vía Expresa Paseo de la República, una medida que restringe el tránsito exclusivamente en el sentido de norte a sur y que se prolongará durante los próximos 21 días.

Las imágenes captadas en la zona muestra el movimiento vehicular y la señalización que marcará la pauta del tráfico vehicular en las semanas venideras.

Esta restricción responde a una etapa crucial en la modernización del transporte de la capital: la construcción de la futura Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Según informaron los canales oficiales de la ATU, el cierre es indispensable para avanzar de forma segura con la excavación del túnel subterráneo que interconectará la Línea 2 con el sistema del Metropolitano, uniendo finalmente ambos servicios masivos.

Para mitigar el impacto en el flujo vehicular de esta arteria principal, la ATU aclaró que el tránsito no se interrumpirá en su totalidad. Los conductores que se desplacen de norte a sur podrán seguir utilizando los tres carriles habituales de la Vía Expresa que permanecen habilitados para los vehículos particulares.

Trabajos continuos y control vial

La magnitud del proyecto exige un ritmo acelerado. Por ello, las labores de excavación se ejecutarán en doble turno continuo con el objetivo estricto de culminar el túnel de interconexión dentro del plazo previsto de 21 días. Con el fin de evitar el caos en las horas punta, se ha dispuesto el despliegue permanente de personal orientador de la ATU y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para agilizar la circulación.

Ante este panorama, la institución emitió una alerta para que los usuarios de la vía tomen las previsiones del caso. “Exhortamos a los conductores a tomar sus precauciones, anticipar sus tiempos de viaje y respetar las indicaciones de la Policía Nacional y orientadores desplegados en la zona”, señalaron las autoridades.

La recomendación es clara: planificar las rutas y mantener la atención a las señales de desvío mientras duren las obras que definirán el futuro del transporte interconectado en Lima.