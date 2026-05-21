En el marco del aniversario número 51 de Explorandes, se realizó la presentación del libro ‘Perú: 50 años de aventura’, obra editada por Alfredo Ferreyros junto al fotógrafo y periodista Walter Wust.

El evento se llevó a cabo en la librería El Virrey, en Miraflores, con la participación de representantes del sector turístico y público en general.

La publicación aborda el desarrollo del turismo de aventura y sostenible en el Perú a lo largo de cinco décadas. Según explicó Ferreyros, el libro está dividido en dos partes: una centrada en testimonios de personas vinculadas a los cambios ocurridos en el país y otra dedicada a destinos que experimentaron importantes transformaciones con el paso del tiempo.

Durante la presentación, Guillermo Reaño, fundador del Grupo Viajeros, destacó el aporte de Alfredo Ferreyros al turismo nacional.

“Yo he sido profesor, pero Alfredo es profesor de idealismo, es un peruanista, ese es su legado”, señaló. Por su parte, Carlos Milla resaltó que la obra reúne relatos que reflejan distintas miradas sobre la evolución del Perú.

‘Perú: 50 años de aventura’ forma parte de las actividades conmemorativas por los 51 años de Explorandes, empresa fundada en Cusco en 1975. La compañía ha impulsado rutas emblemáticas y promovido un modelo de turismo responsable en coordinación con comunidades locales y proyectos de conservación.