El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que se detectó un ingreso no autorizado al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), hecho que derivó en la emisión de mensajes falsos sobre un presunto sismo de gran magnitud y riesgo de tsunami en el litoral peruano.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se produjo entre las 7:00 y 8:00 de la noche mediante una cuenta vinculada al proveedor del sistema, el Consorcio Everbridge.

Desde ese acceso se habrían enviado alertas no oficiales relacionadas con sismos, tsunamis y otros contenidos ajenos a la finalidad del sistema de emergencias.

El MTC señaló que, tras detectarse la vulneración, el proveedor activó protocolos de seguridad para identificar el origen del incidente y evaluar su alcance. Además, se iniciaron acciones de monitoreo y contención con el objetivo de reforzar la protección del sistema y evitar nuevos accesos no autorizados.