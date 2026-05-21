El Jurado Nacional de Elecciones continúa supervisando el ensamblaje del material electoral destinado a los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero que participarán en la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 7 de junio.

La labor de fiscalización se desarrolla en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ubicada en el distrito de Lurín, donde se prepara el material que será enviado a consulados y oficinas diplomáticas del Perú en distintos países.

Durante la inspecció n, los fiscalizadores del JNE verificaron que los paquetes electorales contengan las cédulas de sufragio, actas electorales, relación de electores y demás insumos necesarios para la instalación de mesas, el desarrollo de la votación y el escrutinio de votos.

El organismo electoral indicó que todo el material será distribuido oportunamente a las sedes consulares habilitadas para garantizar el derecho al voto de los peruanos en el exterior durante la jornada electoral.

La segunda elección presidencial se realizará el 7 de junio y enfrentará a los candidatos que obtuvieron el primer y segundo lugar en los comicios generales desarrollados el pasado 12 de abril.