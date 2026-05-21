Universitario de Deportes consiguió un valioso empate sin goles ante Club Nacional de Football en Montevideo y mantuvo intactas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputó en el estadio Gran Parque Central por la quinta fecha del Grupo B.

Con este resultado, el conjunto crema definirá su clasificación en la última jornada cuando reciba en Lima al ya clasificado Coquimbo Unido. Universitario necesita una victoria para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

El equipo dirigido por Héctor Cúper mostró solidez defensiva y logró controlar los ataques del cuadro uruguayo, que estaba obligado a ganar para mantenerse con vida en la competencia. Los delanteros Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera tuvieron pocas oportunidades ante la firme actuación de Anderson Santamaría, Williams Riveros y Cain Fara.

Aunque Nacional intentó generar peligro con remates de media distancia, Universitario también contó con opciones claras en el tramo final del partido. Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y M artín Pérez Guedes inquietaron a la defensa local, pero el conjunto crema no logró concretar las ocasiones generadas.

El empate terminó sentenciando la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores y profundizó la crisis deportiva del cuadro uruguayo, que buscará ahora asegurar un cupo a la Copa Sudamericana en la última fecha del grupo.

Para Universitario, el resultado significó además un positivo debut internacional de Héctor Cúper al mando del equipo , luego de asumir recientemente la dirección técnica del club crema.