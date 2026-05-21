Grupo 5, Corazón Serrano, Daniela Darcourt, Christian Meier y Mauricio Mesones competirán en distintas categorías durante la ceremonia que se realizará el 27 de mayo.
Grupo 5, Corazón Serrano, Daniela Darcourt, Christian Meier y Mauricio Mesones competirán en distintas categorías durante la ceremonia que se realizará el 27 de mayo.

La Cámara Peruana de la Música anunció la lista oficial de nominados para los premios CAPEMÚSICA 2026, evento que reunirá a reconocidos artistas, compositores y productores del país. La ceremonia se llevará a cabo el 27 de mayo a las 6:00 p.m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja.

Entre las categorías más comentadas figura “Mejor Artista de Cumbia”, donde competirán Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina. En salsa destacan Daniela Darcourt, Antonio Cartagena y Brunella Torpoco, mientras que en rock pop aparecen Río, Miki González y Christian Meier.

La premiación también incluye reconocimientos para autores y productores musicales. Jhovan Tomasevich fue nominado en “Mejor Autor Rock” por “Labios Rotos”, mientras que Milena Warthon integra la categoría “Mejor Productor Huayno” junto a Sergio D’Ambrosio Robles y Perudimac S.A.C.

La tercera edición de CAPEMÚSICA contará además con un homenaje al maestro Pepe Villalobos Cavero por su trayectoria autoral y aporte a la música afroperuana. Según los organizadores, el evento busca fortalecer la industria musical nacional y promover el respeto por la propiedad intelectual y los derechos de autores, artistas y productores fonográficos.

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