La Cámara Peruana de la Música anunció la lista oficial de nominados para los premios CAPEMÚSICA 2026, evento que reunirá a reconocidos artistas, compositores y productores del país. La ceremonia se llevará a cabo el 27 de mayo a las 6:00 p.m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja.

Entre las categorías más comentadas figura “Mejor Artista de Cumbia”, donde competirán Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina. En salsa destacan Daniela Darcourt, Antonio Cartagena y Brunella Torpoco, mientras que en rock pop aparecen Río, Miki González y Christian Meier.

La premiación también incluye reconocimientos para autores y productores musicales. Jhovan Tomasevich fue nominado en “Mejor Autor Rock” por “Labios Rotos”, mientras que Milena Warthon integra la categoría “Mejor Productor Huayno” junto a Sergio D’Ambrosio Robles y Perudimac S.A.C.

La tercera edición de CAPEMÚSICA contará además con un homenaje al maestro Pepe Villalobos Cavero por su trayectoria autoral y aporte a la música afroperuana. Según los organizadores, el evento busca fortalecer la industria musical nacional y promover el respeto por la propiedad intelectual y los derechos de autores, artistas y productores fonográficos.