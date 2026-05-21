Por segundo mes consecutivo, la industria manufacturera peruana tuvo una expansión de 3.6% en marzo, en comparación del mismo mes del 2025, informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Precisó que fue principalmente por el repunte del subsector primario, que tuvo un crecimiento del 11.5%. En tanto, el subsector fabril no primario se expandió 1.3%, según cifras proporcionadas por el Ministerio de la Producción y el INEI.

En el subsector primario destacaron la fabricación de productos de metales preciosos y metales no ferrosos (+28.3%); elaboración de azúcar (+13%); fabricación de los productos de la refinación del petróleo (+10.7%); procesamiento y conservación de carne (+1.8%).

En tanto, el segmento de procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos fue el único que presentó una tasa negativa (-18.0 %).

Respecto a la industria no primaria, que avanzó 1.3% en marzo, el desempeño varió según el tipo de industria. La producción de bienes de capital registró una expansión de 34.9%, seguida por la de bienes de consumo con 2.1% y la de bienes intermedios con 0.5%.

Primer trimestre 2026

En tanto, luego del descenso registrado en enero (-1.1%) y la recuperación de los meses de febrero (+2.9%) y marzo (+3.6%), la industria peruana acumuló un incremento de 1.8% en el primer trimestre del año.

El resultado se explica por el desempeño positivo tanto del subsector fabril primario (+3.5%) como del subsector no primario (+1.2%).

En el periodo enero-marzo, la recuperación del subsector no primario se sustenta principalmente por la mayor producción de bienes de capital (+18.0 %), bienes de consumo (+1.2%) y bienes intermedios (+0.5%).