Policía desarticula presunta banda dedicada al microtráfico de drogas en Ambo

Personal de la Comisaría PNP de Tingo María, con participación de efectivos de la Sección de Emergencia y de la Sección de Servicios Especiales, realizó un operativo de búsqueda y ubicación de un animal silvestre (puma), reportado en las inmediaciones de la comunidad nativa Benajema y sectores aledaños del asentamiento humano Brisas del Huallaga, en la ciudad de Tingo María.

El hecho se registró el 19 de mayo de 2026, luego de que pobladores de la referida comunidad alertaran sobre la presencia del felino en zonas cercanas a viviendas y áreas con abundante vegetación, representando un riesgo potencial para la integridad física de los moradores y transeúntes.

Ante esta situación, el personal policial se constituyó de inmediato al lugar, ejecutando acciones de búsqueda y rastreo en coordinación con especialistas en fauna silvestre y el biólogo Víctor Alex Pariona Inca.

LO REDUCEN CON DARDOS

Durante el operativo, el animal fue ubicado sobre las ramas de árboles cercanos a viviendas del AA.HH. Brisas del Huallaga, por lo que el personal especializado procedió al uso de dardos tranquilizantes, logrando reducir e inmovilizar al puma de manera segura.

Posteriormente, el espécimen silvestre fue puesto bajo resguardo y trasladado con custodia especializada para su respectiva evaluación, garantizando en todo momento la seguridad de la población y del animal.