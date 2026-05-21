Capturan puma que merodeaba zonas urbanas de Tingo María

Con el propósito de fortalecer la promoción de la lectura, la cultura y el intercambio académico, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) anunció oficialmente la realización de la III Feria del Libro UNHEVAL 2026, considerada uno de los eventos culturales más importantes de la región.

En el lanzamiento del evento desarrollado en el Museo Regional Leoncio Prado, los representantes de la universidad dieron a conocer la programación y los alcances de esta actividad que reunirá a la comunidad universitaria, escritores, investigadores y público en general.

Mery Vara, representante de la Dirección de Investigación, destacó que esta feria constituye un espacio fundamental para impulsar el desarrollo cultural y académico, fomentando el hábito de la lectura y el acceso al conocimiento.

Por su parte, Jimmy Augusto Trujillo Olivo, administrador de la Editorial Universitaria, presentó las diversas actividades programadas y resaltó la importancia de consolidar este encuentro como una vitrina cultural para Huánuco.

La III Feria del Libro UNHEVAL 2026 se desarrollará los días jueves 28 y viernes 29 de mayo, desde las 8:00 de la mañana, en las instalaciones del Museo Regional Leoncio Prado, ex Paraninfo de la UNHEVAL.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar en actividades culturales, conocer nuevas publicaciones y compartir experiencias en un espacio orientado a promover el pensamiento, la investigación y la producción intelectual, consolidando a la UNHEVAL como una institución comprometida con la educación y la cultura.