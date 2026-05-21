En una mañana llena de emoción y entusiasmo, el alcalde del distrito de Amarilis, Roger Hidalgo, junto a regidores, gerentes municipales y autoridades invitadas, realizó la presentación oficial del programa de actividades por el 44.º aniversario de creación política del distrito.

Durante la ceremonia también se presentó oficialmente a las ocho candidatas que competirán por el cetro de Miss Amarilis 2026, evento que se desarrollará el próximo miércoles 27 de mayo. Las participantes son: Alisú Bustamante Rena, Sofía Rengifo Romero, Killary Rettis Cisneros, Amarilis Saldivar Osorio, Isabel Guzmán Ruiz, Yaneth Cartagena Cano, Greisy Palomino Rettis e Isabel Pascal Olivas.

DESTACA SU GESTIÓN

El burgomaestre destacó los principales logros y objetivos alcanzados por su gestión, especialmente en el sector salud, donde resaltó el programa “Amarilis de Hierro”, iniciativa orientada a combatir la anemia infantil en el distrito y que ha recibido reconocimiento internacional.

Asimismo, anunció que más de 400 millones de soles serán invertidos en Amarilis hasta fines de año, gracias a las gestiones realizadas ante diversas entidades. Entre los principales proyectos mencionó la construcción del laboratorio macroregional y del colegio bicentenario Javier Pulgar Vidal, ubicado en el sector La Esperanza.

La ceremonia contó con la participación artística del cantautor “Mito” Ramos y Ely León, mientras que el saxofonista huanqueño Nelson Cantoro acompañó la pasarela de las candidatas.

Finalmente, los asistentes degustaron potajes típicos de la región y apreciaron diversos trabajos elaborados por artesanos locales, en una jornada que combinó cultura, música y tradición por el aniversario del distrito.