La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, dirigido por la fiscal provincial Elia Garay Bacilio, asistida por su asistente en función fiscal Elvis Percy Chaquila, lograron una sentencia condenatoria contra Beckam Pérez, hallado responsable de los delitos de violación sexual y acoso sexual en agravio de I.Q. (16).

Durante el juicio oral, la Fiscalía acreditó que el acusado sometió a la adolescente a constantes actos de violencia física, amenazas, hostigamiento y control psicológico, aprovechando la relación sentimental que ambos mantenían desde el año 2023.

La investigación fiscal determinó que el 02 de diciembre, en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, el sentenciado llevó a la víctima bajo amenazas hasta su vivienda ubicada en el sector Pantoja, donde abusó sexualmente de ella utilizando intimidación y amenazas con arma blanca.

ACOSADA PERMANENTEMENTE

Asimismo, demostró que la agraviada era víctima permanente de acoso y hostigamiento, incluso dentro de su centro educativo, donde el acusado la perseguía, amenazaba y limitaba constantemente sus relaciones personales, generando temor y afectación emocional.

Para sustentar la acusación física, se actuaron diversos medios probatorios, entre ellos testimonios, pericias psicológicas y médico legales, actas de intervención policial, capturas de mensajes y demás elementos que permitieron acreditar de manera contundente la responsabilidad penal del acusado.

Como resultado del trabajo fiscal, obtuvo 17 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva para el acusado. Asimismo, se dispuso su inhabilitación definitiva para ejercer labores vinculadas a instituciones educativas o actividades relacionadas con niñas, niños y adolescentes, además del pago de S/12 000 por concepto de reparación civil a favor de la víctima y tratamiento terapéutico tanto para el sentenciado como para la agraviada.