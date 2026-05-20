A través de un informe la Contraloría advirtió deficiencias constructivas en la ejecución del puente 28 de Julio, obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de Puerto Inca y valorizada en S/ 874 114. Según el órgano de control, la infraestructura no cumple con las especificaciones establecidas en el expediente técnico, situación que podría comprometer su durabilidad y vida útil.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control n.° 003-2026-OCI/2940-SVC, correspondiente al periodo de evaluación del 23 al 27 de marzo de 2026, el puente ubicado en el centro poblado Puerto Sungaro presenta diferencias en la conformación de sus taludes respecto a lo previsto en el expediente técnico aprobado.

INCUMPLEN ESPECIFICACIONES

Durante la inspección, constató que en ambos lados de la vía de acceso al puente existen asentamientos, ahuellamientos e irregularidades superficiales, presuntamente ocasionados por el uso inadecuado de materiales para la compactación. Esta situación evidenciaría un incumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

Asimismo, la Contraloría verificó que no se ejecutaron las juntas de dilatación en las veredas del puente, lo que habría originado fisuras diagonales de hasta un metro de longitud en ambos lados de la estructura. También se detectaron grietas en la unión de la plataforma de rodadura de aproximación, donde debieron implementarse juntas de dilatación de una pulgada.

DEFICIENCIAS PREVALECEN

Si bien algunas fallas fueron corregidas parcialmente por el contratista, las deficiencias continúan siendo visibles y podrían ocasionar un deterioro prematuro de los elementos estructurales.

También señala que, aunque el comité de recepción observó tardíamente las deficiencias, las mismas no fueron subsanadas dentro del plazo establecido por el contratista, motivo por el cual la obra no fue recepcionada. Esta situación podría afectar la adecuada determinación y aplicación de penalidades por mora, en perjuicio de los intereses de la entidad.

Pese a las observaciones advertidas, la obra fue valorizada y pagada con un avance físico del 100 %, conforme a lo reportado en las tres valorizaciones presentadas durante su ejecución.

Ante estos hechos, la Contraloría recomendó adoptar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y cautelar el adecuado uso de los recursos públicos.