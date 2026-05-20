Ya les venían siguiendo los pasos, ahora afrontarán un proceso grave
Ya les venían siguiendo los pasos, ahora afrontarán un proceso grave

Efectivos de la Sección de Emergencia de la Región Policial Huánuco capturaron a cinco ciudadanos extranjeros, presuntos integrantes de la banda criminal autodenominada “Los Colochos del Gota a Gota”, dedicada a la extorsión mediante la modalidad de préstamos extorsivos.

El operativo, liderado por el capitán PNP Joseph Ariel Salas Rondinel, se ejecutó tras una alerta recibida en el jirón Libertad n.° 291, lugar donde los sujetos venían amedrentando a sus víctimas.

Los detenidos, todos de nacionalidad colombiana, fueron identificados como Diego Andrés Angarita Pacheco (30), Miller Arbey Mosquera Ávila (34), Jhon Alexander Angarita Pacheco (42), Jefferson Motta Palacio (29) y Yoan Sebastián Varón Parra (22).

LOS PRÉSTAMOS RÁPIDOS

Según las investigaciones preliminares, esta organización captaba a sus víctimas ofreciendo préstamos rápidos y de fácil acceso; posteriormente, imponían cobros con intereses excesivos y moras impagables. Para lograr su cometido, utilizaban amenazas, seguimiento a las víctimas e intimidación física y psicológica.

De acuerdo con la información policial, los intervenidos irrumpieron en una vivienda ubicada en el jirón Libertad para coaccionar a las ciudadanas Nelly Katherine y Nelly Majino (80), esta última una adulta mayor que se habría convertido en blanco constante de amenazas.

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