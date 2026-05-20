Advierte deficiencias en puente 28 de Julio valorizado en más de S/ 874 mil en Huánuco

Efectivos de la Sección de Emergencia de la Región Policial Huánuco capturaron a cinco ciudadanos extranjeros, presuntos integrantes de la banda criminal autodenominada “Los Colochos del Gota a Gota”, dedicada a la extorsión mediante la modalidad de préstamos extorsivos.

El operativo, liderado por el capitán PNP Joseph Ariel Salas Rondinel, se ejecutó tras una alerta recibida en el jirón Libertad n.° 291, lugar donde los sujetos venían amedrentando a sus víctimas.

Los detenidos, todos de nacionalidad colombiana, fueron identificados como Diego Andrés Angarita Pacheco (30), Miller Arbey Mosquera Ávila (34), Jhon Alexander Angarita Pacheco (42), Jefferson Motta Palacio (29) y Yoan Sebastián Varón Parra (22).

LOS PRÉSTAMOS RÁPIDOS

Según las investigaciones preliminares, esta organización captaba a sus víctimas ofreciendo préstamos rápidos y de fácil acceso; posteriormente, imponían cobros con intereses excesivos y moras impagables. Para lograr su cometido, utilizaban amenazas, seguimiento a las víctimas e intimidación física y psicológica.

De acuerdo con la información policial, los intervenidos irrumpieron en una vivienda ubicada en el jirón Libertad para coaccionar a las ciudadanas Nelly Katherine y Nelly Majino (80), esta última una adulta mayor que se habría convertido en blanco constante de amenazas.