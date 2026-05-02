Agentes de la Divincri Arequipa desarticularon la presunta banda criminal denominada “Los Trafas de la Transferencia”, dedicada a estafar mediante comprobantes de pago falsificados. La intervención se realizó este 1 de mayo en inmediaciones de la I.E. Andrés Avelino Cáceres, distrito de Mariano Melgar.

En esta operación policial, se detuvo a Juan G. A. C. (35), alias “Gordo Toby”; y Jazmin C. V. C. (29), alias “Gorda Jazmy”, y se incautó 2 celulares. Ambos estarían implicados en la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y falsificación de documentos.

Según la Policía, la intervención se llevó a cabo tras la denuncia de P. C. T. (30) representante de la empresa ASTHER SAC, que tiene como como rubro la venta de ropa a nivel nacional. Ella fue víctima de estafa y falsificación de documentos en forma sistemática por el monto de S/ 1,300.00.

De acuerdo con las investigaciones, los intervenidos habrían simulado la compra de mercadería (principalmente pantalones jeans) haciéndose pasar como empresarios provenientes de Tacna. Para concretar el engaño, enviaban comprobantes de transferencia adulterados como supuesto pago.

Tras ello, la agraviada entregó los productos luego de recibir el documento falso, generándose un perjuicio económico.

Debido a las labores de inteligencia, la Policía ubicó a los sospechosos cuando intentaban repetir la modalidad, procediendo a su detención en flagrancia.