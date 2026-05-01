Una sentencia de 20 años y 5 meses de cárcel fue dictada contra Samuel Aparicio Ch., luego de quela Corte Superior de Justicia de Arequipa lo encontrara responsable del delito de violación sexual en perjuicio de su expareja. El caso fue sustentado por el Ministerio Público del Perú a través de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa.

El hecho se remonta a febrero de 2023, cuando ambos se encontraban en el distrito de Santa Rita de Siguas. Posteriormente, la mujer ingresó a la vivienda que alquilaba, tras haber terminado la relación. Sin embargo, el hombre solicitó permiso para usar el baño.

Según lo acreditado en juicio, el acusado reaccionó violentamente luego de descubrir un test de embarazo, lo que desencadenó una agresión que culminó en el ataque sexual.

La investigación fue dirigida por la fiscal Cristal Velásquez Fernández, quien reunió pruebas, entre ellos exámenes médicos, evaluaciones psicológicas y otros peritajes. Aunque durante el proceso la víctima presentó contradicciones, presuntamente en un intento de retroceder en la denuncia, el conjunto de pruebas permitió sostener la responsabilidad penal del acusado.

El fallo establece una pena de 20 años, 5 meses y 14 días de prisión. Sin embargo, su ejecución quedó en suspenso hasta que la sentencia sea ratificada en una instancia superior. Mientras tanto, el sentenciado deberá cumplir restricciones como no acercarse ni comunicarse con la víctima, además de acudir periódicamente al juzgado.

Como parte de la resolución, también se fijó una reparación civil de S/ 5,500 y una orden de alejamiento por diez años. El incumplimiento de estas medidas podría derivar en su reclusión inmediata en un penal.

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