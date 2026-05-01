Elisban Huillca C. fue sentenciado a 15 años de prisión por el feminicidio de su expareja, crimen cometido en el distrito de La Joya. La medida fue conseguida por el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025, cuando Elisban Huillca llegó hasta la vivienda de su expareja en La Joya y la mató dentro de un cuarto. Luego intentó desaparecer el cuerpo prendiéndole fuego. Al no lograrlo, abandonó los restos en el inmueble y regresó a su casa, donde lo esperaban sus hijos.

Por la noche los llevó donde un familiar en la ciudad de Arequipa y se entregó a la policía.

Tras lo cometido, la fiscalía participó en el levantamiento del cadáver, así como la disposición de la inspección técnico-policial en la escena del crimen, la visualización del celular de la víctima, recabar declaración de los familiares y conocidos, entre otras diligencias.

TENÍA MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Lo que agrava aún más la situación es que la víctima había denunciado a Huillca en reiteradas ocasiones por violencia familiar y contaba con medidas de protección vigentes. Sin embargo, retomaba la relación una y otra vez, hasta que en febrero de 2025 decidió separarse de forma definitiva. Tres meses después, él fue a buscarla.

La cantidad de evidencias llevó al imputado a acogerse a la terminación anticipada. El juzgado le impuso 15 años de cárcel, una reparación civil de S/100 mil a favor de los deudos y la inhabilitación permanente para ejercer la patria potestad de los dos hijos que tuvo con la víctima.