Un hombre que fue hallado inconsciente sobre una de las bancas del paradero del la avenida Independencia, en el cercado de Arequipa, falleció tras ser presuntamente pepeado por un anciano que lo acompañaba y que cuenta con un amplio prontuario delictivo, el adulto mayor fue detenido por los detectives de Robos de la Divincri.

Minutos después de las 2:00 de la madrugada, los agentes de Robos de la Divincri que realizaban labores propias de su especialidad, se percataron de la presencia de dos varones en el paradero ubicado en el cruce de la Av. Independencia y la calle Paucarpata, uno de ellos estaba recostado sobre la banca y el otro sentado a su costado.

El desconocido fue trasladado al hospital Goyeneche donde los médicos del área de emergencia certificaron que había llegado sin vida.

DETENIDO CON ANTECEDENTES

Su acompañante fue identificado como Luis Daniel Barrios Cruz, de 70 años, quien intentó evitar la intervención e incluso se habría identificado con el nombre de Luis Anderson Cruz, para ocultar su verdadera identidad ya que al ingresar sus datos a la base de información de la PNP, los agentes se percataron que registra dos requisitorias vigentes por el presunto delito de hurto agravado, solicitadas por el Primer y Segundo Juzgado de Paucarpata, con fechas de marzo de este año.

Además, de acuerdo con la información recabada por los investigadores, el detenido tendría un amplio prontuario delictivo y múltiples ingresos al penal de Socabaya por robo agravado.

La intervención tomó otro giro cuando, durante el registro personal, los agentes hallaron en poder del detenido dos celulares. Barrios Cruz habría reconocido que uno de los equipos pertenecía al hombre que estaba inconsciente, por lo que se configuraría el presunto delito de hurto.

La Policía no descarta que el fallecimiento esté relacionado con la ingesta de benzodiacepinas en altas dosis, sustancias depresoras que son usadas en algunos casos para someter a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias. No obstante, la causa exacta de la muerte deberá ser determinada mediante la necropsia de ley.

El detenido quedó a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias correspondientes por el presunto hurto agravado con subsecuente muerte, mientras se espera el resultado de los exámenes forenses que permitan esclarecer cómo ocurrió el deceso.