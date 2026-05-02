El hombre hallado muerto en una banca del paradero de la avenida Independencia, en el Cercado de Arequipa, fue identificado como César Omar Cáceres Molina, de 50 años de edad.

Luego de varias horas, mediante la necropsia, se conoció que murió ahogado, al parecer con su propia saliva, descartándose el “pepeo” por un adulto mayor.

¿CÓMO FUE ENCONTRADO?

El varón fue hallado en la vía pública durante la madrugada de este viernes 1 de mayo. El hallazgo se produjo minutos después de las 2 de la mañana, cuando agentes del área de Robos advirtieron la presencia de dos varones en el cruce con la calle Paucarpata, uno de ellos recostado e inconsciente.

Tras la intervención, los policías trasladaron a César Cáceres al hospital Goyeneche, donde certificaron su deceso.

Mientras que el otro intervenido fue identificado como Luis Barrios Cruz (70), que al ingresar sus datos a la base de información de la PNP, se percataron de que registra dos requisitorias vigentes por el presunto delito de hurto agravado.

Durante el registro, se hallaron dos celulares en su poder. Barrios Cruz habría reconocido que uno de los equipos pertenecía al hombre que estaba inconsciente, por lo que se configuraría el presunto delito de hurto.