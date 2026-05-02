Unas de cal y otras de arena, mientras el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sigue adelante con el proceso para la construcción de una compañía de bomberos en el distrito de Yura, el otro proyecto para implementar la VII Comandancia Departamental continúa estancado, pese a que en el 2023 la autoridad regional se comprometió a sacar adelante el mismo.

SIN FINANCISTA

El proyecto bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OXI) fue declarado desierto en diciembre del año pasado y desde esa fecha no se ha convocado a un nuevo proceso para su ejecución, la razón de esta demora es la actualización del expediente técnico conforme a las especificaciones técnicas, llevando a una nueva convocatoria para marzo que no se dio.

Inicialmente este proyecto denominado “Mejoramiento del servicio operativo de la VII Comandancia Departamental de Arequipa” se iba a realizar mediante la modalidad de contrato, pero, debido al tema presupuestal, la Región optó por modificar la modalidad a OXI, y tras una serie de trámites, a junio del 2025 el proyecto recién pasó al Consejo Regional de Arequipa para su priorización.

Aunque existía la carta de intención que fue presentada por Máxima Internacional para asumir este proyecto, en la fecha de presentación de las propuestas (diciembre del 2025) solo se presentó una propuesta del Consorcio Financista integrado por Bertonati Technologies S.A., Corporaciones Becad S.A.C., Grupo Empresarial Visión Compartida S.A.C. y Jhoelma Constructores y Servicios Generales E.I.R.L., la misma que no fue aceptada al no cumplir con los requisitos obligatorios, declarándose desierto el proceso.

Cabe señalar que en febrero la comisión responsable del proceso se reconformó, debido al cambio de titular en la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada. Del otro lado de la moneda, el proyecto para Yura ya tiene un financista, bajo la modalidad de OXI.