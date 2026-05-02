Más de 1300 atenciones médicas brindó la Cruz Roja Peruana Filial Arequipa durante el operativo desplegado por la festividad de la Virgen de Chapi, en el distrito de Polobaya. Así lo informó el Comandante de Incidente del Operativo Chapi 2026, Naki Juyo Yaya.

Además, se reportaron que 6 personas tuvieron que ser derivadas a los hospitales de Arequipa debido a complicaciones en su estado de salud.

Entre los casos atendidos se registraron sofocaciones, caídas, cortes e incluso un preinfarto, principalmente en peregrinos que realizaron largas caminatas desde la ciudad de Arequipa hasta el santuario, por hasta 8 horas. Por ello, recomendó a los feligreses no acudir solos, portar su DNI y comunicar a sus familiares sobre su viaje.

Naki Juyo señaló que la operación empezó el 29 de abril y se podría extender hasta altas horas de la noche de este 1 de mayo. Para ello, se contó con la participación de más de 150 voluntarios distribuidos en distintos puntos estratégicos: antes del ingreso al santuario, otro en la explanada principal y un tercero en la parte baja.

Para la atención de emergencias, se dispuso de dos ambulancias y una camioneta de rescate. “En los traslados al hospital, se deriva con un médico y una enfermera”, indicó.

Asimismo, se brindó atención a menores de edad, registrándose entre 15 y 20 niños, principalmente por agotamiento físico.

Cruz Roja Filial Arequipa atendió a más de 1300 peregrinos en Chapi, en Polobaya. Foto: Cruz Roja.

Cruz Roja Filial Arequipa atendió a más de 1300 peregrinos en Chapi, en Polobaya. Foto: Cruz Roja.

RESCATE A TURISTA

Entre otros casos, efectivos policiales especializados en rescate de alta montaña brindaron atención a una turista de nacionalidad surcoreana que presentó complicaciones de salud en el sector Pampa Esqueral, distrito de Polobaya.

La intervención se realizó a más de 2,900 msnm, donde se aplicaron los primeros auxilios y se ejecutó la evacuación hacia el puesto de atención prehospitalaria instalado en el santuario.

La ciudadana fue diagnosticada con mal agudo de montaña, hipoxia moderada y deshidratación leve, quedando en observación bajo supervisión médica, acompañada por sus compañeros de viaje, también de nacionalidad surcoreana.

Rescate de turista de nacionalidad surcoreana en Chapi, Polobaya. Foto: PNP.