Hasta la fecha, más de 210 mil peregrinos llegaron al Santuario de la Virgen de Chapi, en el distrito de Polobaya. Miles de ellos cumplieron el tradicional recorrido a pie desde distintos puntos de la ciudad de Arequipa, manteniendo viva una tradición de fe que se transmite de generación en generación.

La fiesta empezó el miércoles 29 de abril y se extiende hasta el domingo 3 de mayo, donde los fieles acuden a visitar a la Mamita de Chapi.

HISTORIA DENTRO DEL TEMPLO

El viernes 1 de mayo, día central de la fiesta, quedará marcado en la historia del santuario, ya que por primera vez, la Misa solemne se celebró al interior del templo a las 11 de la mañana, y fue presidida por Mons. Javier Del Río Alba, Arzobispo de Arequipa, y concelebrada por el Obispo Auxiliar Mons. Raúl Chau Quispe, el P. Alberto Ríos Neyra, Vicario General, y los PP. Samuele Patat y Luis Téllez, Rector y Vicerrector del Santuario respectivamente.

Los feligreses que permanecieron en la explanada siguieron la celebración eucarística a través de pantallas gigantes instaladas especialmente para esta ocasión. A la 1 de la tarde, la procesión de la imagen recorrió el lugar entre la devoción de una multitud que le expresó su amor a la Mamita de Chapi.

Además, las autoridades eclesiásticas y civiles implementaron medidas de seguridad con personal policial, bomberos, personal de salud y voluntarios que acompañaron a los peregrinos.

Virgen de Chapi en Polobaya, Arequipa. Foto: GEC.

Miles de feligreses en el Santuario de la Virgen de Chapi en Polobaya, Arequipa. Foto: GEC.

BENDICIÓN PAPAL DESDE ROMA

Asimismo, el Arzobispo anunció que este domingo 3 de mayo, en el marco de los 20 años de la llegada de la devoción a la Virgen de Chapi a Roma, el Papa León XIV impartirá su bendición durante el rezo del Ángelus dominical en el Vaticano, reconociendo así la importancia de esta advocación mariana.