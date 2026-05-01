En el marco de las celebraciones por la festividad de la Virgen de Chapi, la devoción no solo se expresa en peregrinaciones, sino también en testimonios personales que reflejan la vigencia de esta tradición. Es el caso de Carlos Puma, corista del conjunto “Nuestra Señora de Chapi”, quien compartió su experiencia de fe forjada desde la infancia.

El joven, de 26 años, recuerda que su cercanía con la Virgen nació en el seno familiar. Las enseñanzas de sus padres y las historias transmitidas en casa marcaron el inicio de una devoción que con los años se consolidó. Durante su niñez y adolescencia, cuando residía en el distrito de Cayma, acudía con frecuencia al Santuario de Chapi Charcani, uno de los puntos de encuentro más representativos para los fieles.

En la actualidad, forma parte del coro “Nuestra Señora de Chapi” en el templo de Chapi Chico Miraflores, donde participa activamente en las celebraciones litúrgicas. Para él, el canto y la adoración no son solo expresiones artísticas, sino actos de fe que permiten fortalecer el vínculo con la Virgen María.

Devotos de la Virgen de Chapi viven su fe de diferentes maneras en Chapi Chico de Miraflores en Arequipa (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

En esta fecha significativa, Puma hizo un llamado a la reflexión colectiva. Consideró necesario que la sociedad retome valores fundamentales como el amor al prójimo, en un contexto marcado por la violencia, la corrupción y la delincuencia. “Debemos tomar conciencia de nuestros actos. Debe primar el amor hacia los demás”, señaló, al tiempo que destacó que el verdadero sentido de la fe se encuentra en el acto de dar más que en el de recibir.

Mientras tanto, la jornada festiva congregó a miles de devotos no solo en los santuarios tradicionales de Polobaya y Cayma, sino también en parroquias como Chapi Chico, donde las misas se celebran de manera continua a lo largo del día. Los fieles llegan para pedir perdón, agradecer favores y renovar su confianza en la intercesión de la Madre de Jesucristo.

La festividad vuelve a poner en evidencia que la devoción a la Virgen de Chapi sigue siendo un pilar espiritual en Arequipa, sostenida tanto por multitudinarias peregrinaciones como por testimonios personales que mantienen viva la fe generación tras generación.