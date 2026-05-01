Un grupo de extrabajadores conductores de la empresa Cruz del Sur participó en una procesión de la Virgen de Chapi hasta la Iglesia de Chapi Chico, en el distrito de Miraflores en Arequipa.

La congregación, integrada por más de 300 excolaboradores, llegó acompañando la imagen como parte de los actos centrales por la festividad de la patrona arequipeña. Según explicó Pío Mujica, uno de los integrantes, esta es la segunda ocasión en la que participan de manera organizada llevando la imagen en procesión.

Tradición y fe de los extrabajadores de la empresa Cruz del Sur en Arequipa

El grupo, conformado por extrabajadores desde los inicios de la empresa, mantiene una profunda devoción a la Virgen. Como parte de sus actividades, también trasladan la imagen hasta el Santuario de la Virgen de Chapi, donde es bendecida durante las celebraciones.

Mujica detalló que la imagen permanece habitualmente en su vivienda, pero cada 27 de septiembre, fecha especial para la congregación, los integrantes se reúnen en una tradicional picantería de la ciudad para reafirmar su fe y confraternizar.

El devoto compartió además un testimonio personal que refuerza su vínculo con la Virgen. Recordó que hace 30 años sufrió un grave accidente en el distrito de Socabaya, del cual logró sobrevivir. “Gracias a la Virgencita estoy vivo”, expresó mientras cargaba el anda durante la procesión.