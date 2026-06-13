El congresista y exmandatario José Jerí descartó integrarse a un eventual gobierno de Fuerza Popular en caso de que dicha organización política gane las elecciones generales de 2026.

Aunque manifestó respeto por el fujimorismo y algunas de sus posiciones políticas, aseguró que no contempla asumir funciones dentro de una futura administración encabezada por ese partido.

En declaraciones a Canal N, Jerí señaló que espera que Fuerza Popular mantenga una actitud de unidad nacional si le corresponde volver al gobierno. Asimismo, destacó que la prioridad debe ser evitar la polarización y trabajar por el desarrollo del país.

Consultado sobre la posibilidad de aceptar una invitación para integrar un eventual gabinete ministerial, el legislador fue enfático al afirmar que esa opción no forma parte de sus planes. Según indicó, su intención es continuar participando activamente en la política, pero desde otros espacios de representación y servicio público.

“Acá no importa de dónde o quién sea, importa que el país camine de la mejor manera y de forma responsable”, sostuvo el parlamentario, al remarcar que contribuirá al fortalecimiento institucional independientemente del gobierno que asuma la conducción del país.

Las declaraciones de Jerí se producen días después de formalizar su salida del Partido Democrático Somos Perú y de la bancada parlamentaria de dicha agrupación. A través de un mensaje público, agradeció al partido por haber sido el espacio donde inició su trayectoria política y destacó las amistades y experiencias que obtuvo durante su permanencia.

Pese a confirmar su alejamiento, el exjefe de Estado no detalló las razones de su renuncia. Jerí asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras ejercer la presidencia del Congreso, cargo del que posteriormente fue censurado en febrero de este año.