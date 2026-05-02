Un nuevo accidente en las vías de la región deja consecuencias fatales, un varón perdió la vida la noche del viernes luego de que la camioneta en la que viajaba como copiloto sufriera un despiste y posterior volcadura en el kilómetro 72 de la vía Arequipa - Puno, en el distrito de Yura.

El accidente se registró aproximadamente a las 18:00 horas pasando la balanza de Quiscos. La camioneta modelo GX3, marca Geely, de placa Z6W-660, conducida por Alcides Palacios Sánchez (72), se despistó y terminó cayendo por un barranco, ocasionando la muerte del copiloto.

Hasta la zona del accidente se constituyó personal policial de la comisaría de Yura y de la Unidad de Carreteras; en tanto, una ambulancia de la Compañía de Bomberos N.º 19, así como una unidad de rescate de la Compañía N.º 77.

El representante de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa ordenó el levantamiento del cuerpo, mientras que la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) está a cargo de las indagaciones sobre las causas del accidente.

El conductor de la camioneta quedó en calidad de detenido como parte de las diligencias.