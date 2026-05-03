El Colegio de Abogados de Lima () expresó su rechazo al proyecto de ley que plantea la creación del Colegio Nacional de Artistas luego de que se añadiera una disposición que restringe el acceso a cargos directivos en colegios profesionales. Según el gremio, esta medida afectaría directamente a su actual decana Delia Espinoza.

La institución sostuvo que el cambio fue incorporado en la etapa final del dictamen y no formó parte del debate central de la propuesta legislativa. Además, cuestionó que una iniciativa enfocada en crear un nuevo gremio termine modificando reglas para otras organizaciones ya existentes.

El CAL rechaza el uso arbitrario del Congreso el 30/04. Modificaciones sin transparencia vulneran el orden constitucional.

🚨Exhortamos a la ciudadanía a la vigilancia y a exigir respeto a la Constitución. pic.twitter.com/r5XBBFsmgH — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) May 3, 2026

¿Cómo afectaría esta medida a Delia Espinoza?

La segunda disposición complementaria del proyecto establece que personas inhabilitadas para ejercer función pública no podrán asumir cargos de representación dentro de colegios profesionales. De aprobarse de manera definitiva, esta medida impediría que Delia Espinoza continúe al frente del CAL.

La defensa de la exfiscal señaló que la sanción impuesta por el Congreso se limita al ejercicio de cargos públicos. Bajo ese argumento, consideran que la restricción no debería aplicarse a una institución autónoma como el Colegio de Abogados de Lima.

CAL cuestiona intervención del Congreso

El gremio indicó que los colegios profesionales cuentan con autonomía para definir su estructura interna y elegir a sus representantes. En ese sentido, sostuvo que el Parlamento no tiene facultades para intervenir en su organización.

Por otro lado, advirtió que la disposición podría vulnerar el derecho de asociación al imponer restricciones sobre entidades autónomas. Diversos especialistas en derecho constitucional respaldaron esta posición tras conocerse el contenido del dictamen.

Ante este escenario, el CAL informó que solicitará la eliminación inmediata de este apartado del texto final aprobado por el Congreso. Si la norma es promulgada sin cambios, evaluarán presentar una acción ante el Tribunal Constitucional.

La defensa de Delia Espinoza también presentará observaciones formales ante el Parlamento. Con ello buscan que la representación nacional revise la disposición antes de que continúe su trámite.