Con goles de Paolo Mauricio, Alexis Soto y Jordy Reyes, Estudiantes FC. se impuso 3-2 a la Universidad Nacional de Tumbes. Pese a dar pelea, el cuadro tumbesino terminó retirándose del campo antes del pitazo final, por lo que la Comisión de Justicia de la Copa Perú evaluará una sanción por este desatino.

Fue un partido muy disputado en el Estadio de Vice, donde incluso el cuadro tumbesino empató el cotejo a dos goles, pero a los 90+2 minutos se cobraría un penal en su contra que fue pateado por Kevin Alcalde, pero el arquero Robinson Matamoros lo atajó lanzando al córner.

Luego de tiro de esquina, de cabeza Jordy “el patillo” Reyes convierte el gol del triunfo para el conjunto local, pero los jugadores arremetieron contra el árbitro, y luego abandonaron el campo de juego, por lo que el referí dio por concluido el partido, cuando se jugaban los 90+5 minutos, de los 7 minutos que debió jugarse en forma adicional. Todo dependerá del informe del árbitro y de la Comisión de Justicia.

OTROS RESULTADOS

Por su parte, el equipo de Atlético Torino de Talara, a pesar de realizar un buen cotejo ante el conjunto de Atlético Nacional de Pucallpa, fue superado solo por un gol a cero, que le convirtieron en la agonía del partido.

El “Rey de Copas” estuvo a segundos de traer un empate, pero en los descuentos apareció Gerardo Torres para darle el triunfo 1-0 al equipo local.

Ahora tendrá que hacer respetar su casa y sacar un triunfo por dos goles de diferencia para seguir rumbo a la etapa de los 16° de la Copa Perú. Cotejo se juega este domingo en el Estadio Campeonísimo de Talara y con el respaldo incondicional de su hinchada.

Mientras tanto, el conjunto de Jibaja Che de Huancabamba cayó derrotado con un abultado score de 4-0 siendo ampliamente dominado por los jugadores de Asociación Deportiva Tahuishco de Moyobamba.

Con este resultado, Jibaja Che tendrá que buscar la remontada en casa, tarea difícil pero no imposible de lograr en las alturas.