La pasión de la Copa Perú sigue creciendo y el club Jibaja Che de Huancabamba se prepara con todo para enfrentar en la etapa nacional al poderoso Asociación Deportiva Tahuishco de Moyobamba por la primera fase de grupos, a jugarse desde este domingo 14 de septiembre.

Antes del gran reto, hoy a partir de las 3:00 p.m., en el Estadio Osorio Gil Chumacero del Colegio San Francisco de Asís, se enfrenta en un partido amistoso a la Selección de Fútbol de Huancabamba, donde espera el aliento de los aficionados y demostrar que la “Naranja Mecánica” es la fuerza de todo un pueblo que los impulsa hacia la gloria en la Copa Perú.

PUEDES VER: Piura: Club Jibaja Che quiere hacer historia en la Copa Perú

MÁS REFUERZOS

De la mano de su técnico, Johano Bermúdez, trabaja indesmayablemente para asegurar su pase a la siguiente fase de grupos y con su experiencia y compromiso seguir construyendo el camino del crecimiento deportivo de toda la provincia de Huancabamba.

Para ello, se sigue reforzando y el último en firmar contrato fue el arquero Eduardo Palacios, conocido como “El Pulpo”, quien llega para reforzar la portería con la seguridad y los reflejos que lo caracterizan.

El arquero, de brazos extensos y gran presencia en el área, viene de defender los colores de Juventud Cautivo en la Liga 3 y ahora asume un nuevo reto en el conjunto naranja y ser pieza clave para el equipo, que deposita en él la confianza de cuidar el arco en busca de nuevas glorias deportivas.

Anteriormente se sumaron como refuerzos los siguientes futbolistas: Piero Guzmán, el ex jotita Luis “Talara” Trujillo, Breslie López, Alexander Arismedis, Franco “La Lala” Rufino, Reynaldo Carhuapoma, Carlos Jiménez, Luis Carrasco, Dilmar Gómez y Matías Inga.