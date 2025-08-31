No se quedaron con los brazos cruzados y la directiva del subcampeón departamental de la Copa Perú de Piura, el club Jibaja Che comenzó la danza de los jales para afrontar la etapa nacional con la esperanza de hacer historia para su pueblo.

Luego de su salida de Atlético Torino y de reforzar al Liberal de La Peña, el jugador mundialista Luis Trujillo, quien además defendió al Alianza Lima, es el nuevo refuerzo del club FC Jibaja Che de Huancabamba para la etapa nacional de la Copa Perú.

Conocido como “Talara Trujillo” de amplia experiencia en el fútbol local y nacional, estará presente en la etapa nacional del fútbol macho y apoyará con toda su experiencia al servicio de la escuadra naranja mecánica y alimenta la ilusión de un pueblo que sueña con llegar a la gloria.

MÁS REFUERZOS

Asimismo, el cuadro huancabambino anunció la llegada de Reynaldo Carhuapoma, Alexander Arismendiz y Piero Guzmán, que aportarán al equipo para avanzar rumbo a la final nacional.

El lateral derecho Alexander Arizmendís, que años anteriores también defendió los colores del Taladro del Norte, se desenvuelve con mucha efectividad y tiene experiencia en estas instancias y gran virtud futbolística, promete ser una de las piezas claves.

Y por si fuera poco, contrató un refuerzo de lujo para la etapa nacional, a Bresley López, un volante de jerarquía y con una zurda letal, tiene una capacidad para los tiros libres y su experiencia que ha paseado por grandes equipos como Atlético Torino, Defensor La Bocana, Juventud Cautivo y Cristo Rey.

NUEVO TÉCNICO

La nueva etapa la afrontará con un nuevo técnico que tuvo su paso por la Liga 1. El entrenador Johano Bermúdez, quien fue jugador y luego técnico de Alianza Atlético, llega al cuadro naranja y con su experiencia quiere repetir o mejorar lo hecho por el Juventud Cautivo, quien llegó el año pasado a la Liga 3.

Johano Bermúdez, también ha dirigido a grandes equipos como Municipal Vice, Atlético Grau, Unión Comercio y Juan Aurich de Chiclayo en la Liga 1 y en la Liga 2 y su aporte técnico será de mucha utilidad para los objetivos.