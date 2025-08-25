Más de 6 personas que regresaban en el auto resultaron heridos.
Tras regresar de apoyar a su equipo de lograr el título Departamental de la Copa Perú, jugado en el Estadio Campeones del 36 de la ciudad de Sullana, una de las combis que llevaba como pasajeros a un grupo de hinchas del club talareño sufrió un despiste en la carretera Sullana-Talara.

Según indicó el chófer de la combi, “se me reventó una llanta y traté de sostener el timón, pero un hueco que había en la pista, hizo que el vehículo diera varias vueltas de campana. Gracias a Dios que todos estamos bien, él nos ha dado una nueva oportunidad”.

A LA CLÍNICA

La combi quedó inclinada a un lado de la pista. Se supo que algunos pasajeros sufrieron lesiones de consideración, quienes fueron trasladados rápidamente a un nosocomio local.

El hecho se produjo aproximadamente a las 4:30 de la tarde, cuando varias delegaciones venían en la caravana granate, que fueron quienes auxiliaron de inmediato a sus compañeros. Los directivos e hinchas del Club expresaron su preocupación por el hecho ocurrido y esperan que los pasajeros e hinchas se recuperen pronto.

Cabe señalar que el “Rey de Copas”, Atlético Torino disputó su partido final de la etapa departamental Copa Perú, donde derrotó por 2-0 al conjunto de Jibaja Che de Huancabamba. Los dirigidos por Richard Oncoy,se proclamaron monarcas de fútbol piurano, con goles de César “Chiquito” Flores y de Jeremy Chirinos (ambos de cabeza).

