Tras regresar de apoyar a su equipo Atlético Torino de lograr el título Departamental de la Copa Perú, jugado en el Estadio Campeones del 36 de la ciudad de Sullana, una de las combis que llevaba como pasajeros a un grupo de hinchas del club talareño sufrió un despiste en la carretera Sullana-Talara.

Según indicó el chófer de la combi, “se me reventó una llanta y traté de sostener el timón, pero un hueco que había en la pista, hizo que el vehículo diera varias vueltas de campana. Gracias a Dios que todos estamos bien, él nos ha dado una nueva oportunidad”.

A LA CLÍNICA

La combi quedó inclinada a un lado de la pista. Se supo que algunos pasajeros sufrieron lesiones de consideración, quienes fueron trasladados rápidamente a un nosocomio local.

El hecho se produjo aproximadamente a las 4:30 de la tarde, cuando varias delegaciones venían en la caravana granate, que fueron quienes auxiliaron de inmediato a sus compañeros. Los directivos e hinchas del Club expresaron su preocupación por el hecho ocurrido y esperan que los pasajeros e hinchas se recuperen pronto.

Cabe señalar que el “Rey de Copas”, Atlético Torino disputó su partido final de la etapa departamental Copa Perú, donde derrotó por 2-0 al conjunto de Jibaja Che de Huancabamba. Los dirigidos por Richard Oncoy,se proclamaron monarcas de fútbol piurano, con goles de César “Chiquito” Flores y de Jeremy Chirinos (ambos de cabeza).