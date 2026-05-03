Cerca de 40 agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) fueron identificados fuera de sus funciones, situación que complica el trabajo de seguridad en la ciudad, así lo alertó el regidor Rolando Bedregal quien señaló que estos fueron desplazados a otras dependencias municipales mediante documentos internos.

El concejal explicó que esta situación fue detectada durante un proceso de fiscalización desarrollado en noviembre del año pasado, cuyo informe ya fue presentado a la comuna. “Se identificó cerca de 40 personas aproximadamente que no están en el lugar que deben estar, lo que dificulta el trabajo de seguridad”, sostuvo.

Bedregal detalló que la identificación se realizó tanto por reportes del propio personal como por verificación técnica en distintas oficinas. Añadió que corresponde a los funcionarios ejecutar las recomendaciones del informe y adoptar medidas correctivas.

“El informe ya fue presentado y corresponde a la parte ejecutiva cumplir con implementar las recomendaciones”, señaló, advirtiendo que de no haber avances reiteraría el pedido.

A esta problemática se suma la limitada cobertura de videovigilancia en la ciudad, puesto que, pese a la adquisición de cámaras y la reparación de algunas, aún existen zonas críticas donde la delincuencia se ve favorecida por la falta de iluminación.