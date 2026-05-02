Con motivo de los 160 años del Combate del 2 de mayo, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) realizó un homenaje oficial a los peruanos que en 1866 enfrentaron a la escuadra española para defender la soberanía del país.

En representación del alcalde provincial Víctor Hugo Rivera Chávez, participó el regidor Exequiel Medina Lazo, acompañado de los concejales Rolando Bedregal y Genaro Castro, así como autoridades civiles y militares.

El acto contó con la presencia de descendientes directos de los héroes de este combate, quienes se sumaron a este homenaje que mantiene viva la memoria histórica y el legado de quienes defendieron al país.

Cabe mencionar, el Combate del 2 de Mayo deja una memoria que trasciende en el tiempo y se mantiene vigente como símbolo de identidad.

En esta fecha, se rememora los pasajes de la gesta en la que el pueblo peruano rechazó el intento de la escuadra española de reconquistar las colonias perdidas en Sudamérica, entre ellas, Perú.

También se rinde tributo al valor y el sacrificio del coronel del Ejército José Gálvez, quien murió heroicamente en la Torre de la Merced de la fortaleza del Real Felipe cuando se desarrollaba el combate.

Arequipa conmemora los 160 años del Combate del 2 de Mayo. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Arequipa conmemora los 160 años del Combate del 2 de Mayo. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.