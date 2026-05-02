Arequipa y otras regiones del sur del país deberán prepararse desde este domingo 3 hasta el martes 5 de mayo para el incremento de temperatura diurna en la costa y sierra, según el Aviso N.º 168 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo al reporte, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que generará el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se presentarán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Para este domingo, se pronostican temperaturas máximas entre 20 °C y 29 °C en la sierra norte y centro; sin embargo, en el sur la alerta continúa.

Para este lunes 4, las temperaturas alcanzarán los 27 °C a 32 °C en la costa sur; mientras que en la sierra sur se prevén temperaturas máximas de 19 °C a 30 °C.

Respecto al martes 5, Senamhi estima temperaturas que llegarían a los 24 °C y 26 °C en la costa sur, pero en la sierra se advierten máximas de 19 °C a 30 °C.

En cuanto a Arequipa, las provincias afectadas serán La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma, Arequipa, y parte de Islay.

Cabe mencionar, que la alerta también implica a regiones del norte, donde se esperan temperaturas altas de hasta 35° C.

Ante ello, el INDECI instó a la población a aplicarse bloqueador o protector solar si se está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha, gafas con filtro ultravioleta, beber abundante líquido y no exponerse de forma directa.