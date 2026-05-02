Personal del Escuadrón de Emergencia de la PNP, logró la retención de un adolescente de 15 años de edad, conocido como “Truqui”, presunto integrante de la banda delictiva “Los Fugitivos Sureños”.

Acción policial

El hecho se registró en horas de la madrugada en el asentamiento humano La Nueva Esperanza, en la provincia de Ica. Al notar la presencia policial, tres sujetos intentaron evadir el control y se dieron a la fuga, lo que obligó al personal a implementar un plan cerco. Tras una intensa persecución por los distritos de Parcona e Ica, se logró la captura del menor.

Tras el operativo se recuperó la moto lineal, marca Bajaj, modelo Pulsar NS 200, color blanco, placa 3986-9Y. Y al verificar en el sistema ESINPOL, la unidad arrojó requisitoria vigente por hurto, con fecha del 28 de abril del 2026, en el sector de Barrio Chino en Santa Cruz de Villacuri (Salas).

El intervenido fue trasladado a las instalaciones de la SEPROVE ICA, quedando retenido por presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada.

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