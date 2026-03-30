Un nuevo hecho delictivo se registró en la provincia de Ica, donde delincuentes robaron una motocicleta en plena vía pública durante la madrugada.

Delito en la zona

El robo ocurrió exactamente a las 2:36 a. m. en la calle Los Rosales, ubicada en el sector de Manzanilla, según información recabada.

Dos sujetos llegaron al lugar a bordo de un mototaxi. Uno de ellos abordó la motocicleta utilizando la fuerza, mientras que su cómplice la empujó para facilitar el encendido y posterior huida.

“Uno de los sujetos sube a la motocicleta y el otro la empuja, logrando llevársela rápidamente del lugar”, señalaron vecinos.

Testigos también indicaron que, en medio del robo, un mototaxi transitó por la zona, lo que ha generado sospechas sobre una posible participación en el delito.

VIDEO RECOMENDADO