La madrugada de este sábado 2 de mayo, un adulto de 31 años se salvó de morir tras caer por un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad en el distrito de Mariano Melgar, siendo rescatado con vida por los bomberos.

El hecho se registró cerca de las 5:00 horas en el asentamiento humano Héroes del Cenepa, hasta donde Luis G. G. (31) llegó en aparente estado de ebriedad. Debido a la falta de iluminación, habría pisado en falso, cayendo por la pendiente.

Los vecinos de la zona alertaron del hecho a personal de la Compañía de Bomberos, que se constituyó al lugar con una ambulancia y una unidad de rescate, siendo apoyados por serenos de la Municipalidad de Mariano Melgar.

Los arbustos y ramas del lugar evitaron una tragedia mayor. Tras rescatar al varón, este fue conducido inconsciente al área de Emergencias del hospital Goyeneche para ser estabilizado, donde se dio aviso a sus familiares.