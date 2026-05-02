La Municipalidad Provincial de Nasca llevó a cabo una significativa ofrenda a la Pachamama en el emblemático Oasis de Huacachina, en el marco del lanzamiento oficial de la 43° Semana Turística de la provincia de Nasca.

Identidad cultural

Esta ceremonia, cargada de profundo valor cultural y espiritual, reunió a autoridades locales, pobladores y visitantes, quienes participaron con respeto y devoción en el ritual andino de agradecimiento a la Madre Tierra. A través de la entrega de productos tradicionales, alimentos y elementos simbólicos, se expresó gratitud por la fertilidad, la vida y la abundancia que la Pachamama brinda a la región.

El evento también marcó el lanzamiento oficial de la 43° Semana Turística de la provincia de Nasca, una festividad que busca revalorar las tradiciones, promover el turismo y fortalecer la identidad cultural local.

La elección del oasis de Huacachina como escenario principal no solo resalta su belleza paisajística, sino también su importancia como punto de encuentro entre la historia, la cultura y la naturaleza.

De esta manera, la ofrenda a la Pachamama no solo inaugura una semana de actividades festivas, sino que también reafirma el compromiso de la provincia de Nasca con la preservación de sus raíces y el respeto por el entorno natural, invitando a todos a ser parte de esta experiencia única llena de tradición y significado.

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