Un hecho ocurrido en la ciudad de Trujillo generó atención en la previa de un encuentro por la Liga 2 del fútbol peruano. En los exteriores del estadio del Club Deportivo Universidad César Vallejo fueron hallados un féretro, una ofrenda floral y una fotografía de César Acuña acompañada de un mensaje ofensivo.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales durante las horas previas al partido entre Club Deportivo Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci. El encuentro corresponde a una fecha importante de la Liga 2 y había generado expectativa entre los hinchas trujillanos.

¿Qué encontraron afuera del estadio?

De acuerdo con reportes de medios locales, el hallazgo se registró en el ingreso al recinto deportivo ubicado en el centro poblado El Milagro. Vecinos de la zona indicaron que personas desconocidas habrían dejado estos objetos durante la madrugada.

Los residentes señalaron que advirtieron la presencia del féretro y alertaron a las autoridades. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

Fotografías y videos del hecho comenzaron a difundirse rápidamente en distintas plataformas digitales. Las publicaciones generaron reacciones entre usuarios y seguidores de ambos clubes.

Algunos usuarios expresaron preocupación por el mensaje expuesto en el lugar. Otros cuestionaron que este hecho ocurriera horas antes de un partido de alta expectativa en la ciudad.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el hecho y quiénes estarían detrás de la colocación de estos objetos. Asimismo, se evalúa el registro de cámaras de seguridad cercanas al estadio.

Hasta el momento, ni el Club Deportivo Universidad César Vallejo ni César Acuña han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. El caso continúa bajo investigación.