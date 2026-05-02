La calle Rivero, ubicada en pleno Centro Histórico de Arequipa, es mucho más que una vía urbana, pues al recorrerla cuadra a cuadra es adentrarse en siglos de historia local, entre casonas de estilos que van del neoclásico al art déco, y con nombres que reflejan el alma de la Ciudad Blanca.

Acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, la vía era conocida como la calle Guañamarca. El cambio de nombre se aprobó oficialmente en 1924 (ejecutando un acuerdo de 1914) para rendir homenaje a Mariano de Rivero y Besoain, un prócer arequipeño de la independencia.

Palomino sostuvo que el nombre de Guañamarca hace referencia a la división del pueblo joven del antiguo.

HISTORIA VIVA EN CADA CUADRA

En la primera cuadra, antes denominada calle del Sauco, se alzan edificos emblemáticos como el Teatro Municipal. Además, vivió la familia Rivero, quien tuvo algunos personajes importantes en la ciudad.

En la segunda cuadra, antes calle Alegre o de la Alegría, se ubica la histórica Panadería La Lucha, uno de los comercios más reconocidos y queridos por los arequipeños.

Segunda cuadra de la calle Rivero, en el Cercado de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Por la tercera cuadra, antes calle de los Curas, se caracteriza por edificaciones de estilo muy republicano, donde también nació César de Rivero y Ugarte.

Por la cuarta cuadra, antes calle Guamarca (que luego dio nombre a toda la vía), se observan casas de estilo renacentista, art nouveau, art déco arequipeño y una casa de arquitectura neoplasticista.

En la quinta cuadra, antes calle del Carnaval, donde los arequipeños empezaban las fiestas. Mientras que en la sexta cuadra, antes calle de la Quinta, se levantan casonas de arquitectura neoclásica, era un punto de acercamiento a la ciudad y muchas veces se colocaban las famosas trincheras.

Sexta cuadra de la calle Rivero, en el Cercado de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La calle Guañamarca, que acompañó parte de este recorrido, termina en la tercera cuadra de la calle Piérola. Esta última, en su primera cuadra, fue reconocida como la calle de la quincena, una arteria comercial activa en su época.

Calle Piérola, en el Cercado de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Casa de general Morán, en el Cercado de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Calle Rivero, en el Cercado de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Calle Rivero, en el Cercado de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)