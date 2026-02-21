La calle Melgar guarda entre sus muros parte de la historia del antiguo ingreso a la ciudad de Arequipa. Este tradicional corredor urbano no solo fue visto una vía de tránsito, sino también como un punto clave de conexión con otras regiones del sur del país.

En esta sección “Correo te lleva de paseo” y acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, se observa uno de los ingresos que usaban los arrieros y visitantes. Además de la conexión entre calles del Cercado, preserva estilos arquitectónicos de la época.

Palomino describió que la calle Rivero era un camino que se dirigía a Cusco, y se podía articular con toda la región.

Además, en la calle Melgar se construyó una casona importante de la época, donde ahora funciona el Centro Cultural Norteamericano. Palomino explicó que se trata de una construcción de estilo barroco, una de las pocas que se conserva.

“A su costado está una casona de estilo neoclásico tardío. Luego está otra edificación de estilo neoperuano con fachada que armoniza con el contexto”, indicó.

Así también, donde funciona la Institución Educativa Cultural, es un estilo barroco temprano, con elementos originales de la época, donde el portal de ingreso tiene el nombre del plantel educativo.

Entre las calles Zela y Jerusalén, se muestra una capilla abierta, ya que porta una cruz y un lema de los franciscanos, y denota la ubicación del ingreso de la ciudad. “La capilla siempre daba la bienvenida a los arrieros”, mencionó.

Asimismo, en la calle Zela, antes denominada El Convento, se ubica el complejo religioso de San Francisco de Arequipa. Palomino resaltó que este complejo es uno de los pocos con estilo renacentista en los edificios religiosos.

Calle Melgar, uno de los antiguos ingresos a Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

