Arequipa es un museo vivo, según muchos especialistas. Por ello, Correo te lleva de paseo a la histórica calle San Agustín, una vía tradicional de la Ciudad Blanca que, años atrás, fue punto clave de encuentro, comercio y recreación para los pobladores.

En esta ruta, el arquitecto y restaurador William Palomino detalla cómo en la calle se ubicaban pulperías, rancherías, chicherías, de las cuales hoy en día solo quedan vestigios de ese pasado.

HISTORIA Y BELLEZA EN ANTIGUO INGRESO

Partiendo desde la tercera cuadra con la av. La Marina, Palomino explica que era una zona de esparcimiento. Hasta allí llegaban los arequipeños para divertirse, mientras del río Chili se extraían peces Suche con los que se preparaba el tradicional Sivinche. También era común la pesca de truchas y del cangrejo de río, hoy conocido como camarón.

Ya en el tramo de la tercera cuadra, Palomino revela que se asentaron diversas fábricas cuyos vestigios aún permanecen. Además, en antiguas casonas funcionaban chicherías que también servían de hospedaje para arrieros que llegaban desde Puno y Cusco. “Está también la puerta que da ingreso al famoso barrio del Solar, que con el tiempo funcionaron chicherías y se construyó la capilla de San Pedro del Solar. Ahora es punto turístico", dijo.

Calle San Agustín, ruta de pulperías y arrieros de la antigua Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La segunda cuadra , conocida como “El Resbalón”, alberga la emblemática casa de los Meneses, cuya arquitectura incorpora piedra en su estructura. Frente a ella se ubica la recordada casa del cura Paz, en medio de calles transversales que también forman parte de la memoria urbana de Arequipa.

Calle San Agustín, ruta de pulperías y arrieros de la antigua Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

En la primera cuadra se erige la iglesia de San Agustín, de estilo barroco, uno de los principales atractivos arquitectónicos de la zona. En este punto, Palomino destaca que los arequipeños se dedicaban más al comercio. Asimismo, se levantan casonas de estilo comercial.

“Hay que destacar que en este punto aún quedan vestigios de pulperías, donde se vende carne, menestras, algunos productos secos y algo de aguardiente. Además, se llega a la Plaza de Armas, que era el mercado de Arequipa. Por esta calle ya se miraba la catedral, la plaza y otras estructuras”, apuntó.

Palomino resaltó que en esta ruta se ubicaban las mejores tiendas de la Ciudad Blanca.

Calle San Agustín, ruta de pulperías y arrieros de la antigua Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Calle San Agustín, ruta de pulperías y arrieros de la antigua Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Calle San Agustín, ruta de pulperías y arrieros de la antigua Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)