El Centro Histórico de Arequipa no solo sorprende con su belleza arquitectónica, sino también por la historia que está detrás. Por ello, en esta sección “Correo te lleva de paseo” llegó hasta la calle Jerusalén, una vía que revela que los antiguos nobles residían en el lugar.

Acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, muestra que en la primera cuadra destacan edificaciones de estilo Art Deco. Refiere que las casonas formaron parte de las tiendas de los jesuitas.

“También existe un pasaje que forma parte del paisaje urbano de la ciudad y fue abierto a comienzos del siglo XVIII para que sea un camino de servicio para la descarga de todas las mercaderías de los comerciantes”, relató.

Sostiene que existe una edificación de estilo Art Nouveau, donde la parte superior señala las iniciales de la familia que residía: H.S.P. Además, también que se construyeron espacios para el disfrute de una ciudad que se iba modernizando.

La cuadra continúa con edificaciones de estilo neoclásico y otras de transición. Entre ellas destaca una casona pintada de azul perteneciente a la familia de Romañana, donde vivió el expresidente del Perú Eduardo López de Romaña.

MÁS HISTORIA

En la segunda cuadra, la historia continúa con casonas de familias tradicionales como los Alegría y los Maldonado, protagonistas de la vida social arequipeña durante décadas. Aquí predomina la arquitectura neoclásica, visible en sus pilastras y cornisas.

Entre estas construcciones también se encuentra la casa de la familia Alemán, una casona de estilo renacentista, así como un verdadero museo histórico al aire libre, donde conviven expresiones artísticas y arquitectónicas.

La tercera cuadra marca el paso hacia la modernidad.

“La calle Jerusalén recuerda que vivieron familias distinguidas y nobles; se empezó a ensayar los mejores estilos arquitectónicos de la ciudad de Arequipa. Colección diversa de estilos que forma parte de una memoria arquitectónica que vive en el tiempo”, apuntó.

Jerusalén, la antigua calle de Los Nobles de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Jerusalén, la antigua calle de Los Nobles de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Jerusalén, la antigua calle de Los Nobles de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Jerusalén, la antigua calle de Los Nobles de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Jerusalén, la antigua calle de Los Nobles de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Jerusalén, la antigua calle de Los Nobles de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Jerusalén, la antigua calle de Los Nobles de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Jerusalén, la antigua calle de Los Nobles de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)