A tan solo un kilómetro de la Plaza de Armas de Arequipa, en la avenida Parra 101, se alza la casona que vio nacer a uno de los más grandes escritores de habla hispana. Hoy, convertida en la Casa Museo Mario Vargas Llosa, este espacio de 17 ambientes es un viaje inmersivo por la vida y obra del Premio Nobel Peruano, que en esta fecha especial abre sus puertas al mundo.

Por ello, Correo llegó hasta este espacio, donde cada 28 de marzo no solo se exhiben los ambientes que vieron nacer y crecer a Jorge Mario Pedro Cargas Llosa, sino que también se desarrollan actividades únicas por su natalicio.

Acompañados de John Tafur, administrador de la casa museo, revela que cada sala es un capítulo de una biografía que se puede caminar. “La casa museo consta de 17 ambientes, los cuales están diseñados para pasar videos y hologramas en 3D y con el guiado respectivo del personal", sostuvo.

RECUERDOS DEL PREMIO NOBEL

Entre los ambientes, se muestra la sala donde nació y aparece el holograma de Vargas Llosa dando la bienvenida.

La Sala Leoncio Prado recrea el colegio militar donde el escritor arequipeño realizó su servicio castrense, experiencia que más tarde nutriría su primer gran novela. Sigue la sala dedicada a sus años universitarios, y luego el tour cruza continentes con la Sala París, la cual evoca la bohemia literaria de la ciudad que lo acogió en su juventud. También está la Sala Barcelona.

Así también, se muestra la última sala inaugurada en octubre del año pasado, cuando la Real Academia Francesa lo premió.

En la Sala Política se aborda su controversial trayectoria cívica, incluyendo su candidatura presidencial. Asimismo, en la Sala Principal, se exhiben sus diplomas y reconocimientos.

La Casa Museo Mario Vargas Llosa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La Casa Museo Mario Vargas Llosa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La Casa Museo Mario Vargas Llosa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La Casa Museo Mario Vargas Llosa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La Casa Museo Mario Vargas Llosa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La Casa Museo Mario Vargas Llosa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La Casa Museo Mario Vargas Llosa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La Casa Museo Mario Vargas Llosa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La Casa Museo Mario Vargas Llosa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Cabe mencionar que la atención es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m., y se espera ampliar el servicio para los días sábados, a fin de atender la creciente demanda de turistas que llegan a la Ciudad Blanca motivados por la vida y obra del Nobel arequipeño.