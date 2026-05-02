La Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú informó que la persistencia de oleajes anómalos en el litoral peruano se mantiene vigente según el Aviso Especial N.º 17.

De acuerdo al reporte, se espera oleaje ligero desde la mañana de este domingo 3 de mayo. La afectación comprende desde la zona sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, incluyendo el litoral arequipeño.

Estas anomalías estarán presentes hasta el miércoles 6 de mayo y tendrán mayor impacto en playas abiertas, por lo que se recomienda tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y daños personales.

Asimismo, se insta a la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad.

Este oleaje ligero contempla que el mar presente alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.